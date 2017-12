Le pire déficit des 10 dernières années dans la région

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean a connu sa plus forte décroissance en 10 ans entre 2015 et 2016, selon un bilan publié hier par l’Institut de la statistique du Québec.

Le Bilan démographique du Québec – Édition 2017 s’ajoute à plusieurs autres études du genre qui démontrent que la région a connu un creux l’année dernière en matière de migration interrégionale tandis que 1000 personnes sont parties pour une autre région de la province.

Ce solde négatif représente « le résultat le plus défavorable à la région en 10 ans », écrit l’ISQ.

Population stable

Ces pertes contrastent fortement avec les soldes positifs ou nuls enregistrés au cours des années précédentes, alors que la population était passée par exemple de 274 286 à 277 249 personnes entre 2006 et 2011 et qu’elle était demeurée à peu près égale entre 2011 et 2016.

Le taux d’accroissement s’est d’ailleurs situé exactement à 0 % durant cette période, alors que la population du reste de la province s’est accrue de 7,8 %.

Cette décroissance n’est pas sans rappeler le début des années 2000, alors que la région perdait – selon la formule éprouvée – un autobus de jeunes par jour. En fait, le déficit annuel dépassait alors les 2000 personnes par année à cette époque.

Selon l’ISQ, les pertes les plus fortes entre 2015-2016 ont encore une fois été notées chez les 15-29 ans, alors que de légers gains ou de faibles pertes ont été enregistrés dans les autres groupes d’âge.

Le bilan démographique 2016 du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Population totale : 277 732

Croissance de la population entre 2011 et 2016 : 0 %

Âge moyen : 44,2 ans

Proportion de personnes âgées de 65 ans et plus : 21 %

Nombre d’immigrants reçus entre 2011 et 2015 : 465

Source : Institut de la statistique du Québec