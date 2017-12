Impliqués dans un carambolage, les musiciens de Gregory Charles l’ont échappé belle

Les musiciens de Gregory Charles l’ont échappé belle quand ils ont été impliqués dans un carambolage sur l’autoroute 20.

« Je les trouve extrêmement chanceux de s’en tirer avec des blessures mineures », a confié celui qui a du même coup été forcé d’annuler la première de son spectacle, mardi soir, au Capitole.

Le véhicule dans lequel prenait place le trio de musiciens faisait route vers Québec en pleine tempête, mardi après-midi, et se trouvait à la hauteur de Saint-Apollinaire lorsqu’il a été tamponné côté passager par un camion lourd.

« Le camion est une perte totale. Tout le monde est surpris que ce ne soit pas plus grave », a dit Gregory Charles que Le Journal a joint dans sa voiture pendant qu’il était toujours prisonnier d’un embouteillage monstre, quelques heures après l’incident.

Les trois musiciens ont été conduits à l’hôpital. Deux d’entre eux ont eu leur congé rapidement. Le troisième, un guitariste, a écopé de sérieuses coupures à la tête et à la main quand le pare-brise de la voiture a éclaté en mille morceaux.

The show must go on

Tous trois ont cependant rassuré leur patron. Ils seront prêts à remonter sur scène dès ce soir.

« Tout le monde va être correct. The show must go on. Mais ce soir [mardi], c’est sûr que c’était... tout le monde a eu la chienne. J’ai vu la photo et c’est assez pour nous dire que c’est un accident sérieux. »

Chose certaine, s’amuse Gregory Charles, il semble avoir un karma météo particulier avec le Capitole. Il se rappelle avoir amorcé une résidence des Fêtes, il y a quelques années, un soir de tempête.

« Il s’était mis à neiger en fin d’après-midi. C’était tellement grave que Jean Pilote était venu me dire qu’il ne fallait pas que les gens sortent maintenant. On avait donc continué jusqu’à trois heures du matin. »

Le spectacle prévu mardi soir ne sera pas repris. Les détenteurs de billets pourront se faire rembourser ou demander d’être replacés dans une autre des 11 représentations prévues d’ici le 31 décembre.