Lenni-Kim en finale de Danse avec les stars

Le jeune chanteur Lenni-Kim tentera mercredi soir de charmer le public français à l’antenne de TF1. Son but ? Devenir le tout premier Québécois à remporter la populaire compétition télévisée Danse avec les stars. « C’est le genre de chose qui change une vie », confie-t-il.

« Au début de l’aventure, je n’avais aucune attente. Après tout, je n’ai que 16 ans et je ne savais pas ce que les gens qui ne me connaissaient pas allaient penser de moi. Mais maintenant, j’ai envie de tout donner », explique-t-il, joint par téléphone à Paris mardi après-midi.

Sacré star en France, entre autres grâce à son passage à The Voice Kids il y a deux ans, Lenni-Kim est surtout connu au Québec pour sa participation à la populaire émission Les beaux malaises. L’été dernier, il lançait son tout premier album, Les autres, de part et d’autre de l’Atlantique.

« Les chocottes », mais serein

En entrevue au Journal mardi, à précisément 24 heures de la grande finale diffusée en direct, Lenni-Kim ne le cache pas : la pression commence à se faire sentir.

« Comme on dit en France, j’ai les chocottes », rigole-t-il.

« Mais le simple fait de m’être rendu en finale, c’est déjà tout un accomplissement à mes yeux », ajoute-t-il, serein.

Mercredi soir, donc, Lenni-Kim et sa partenaire Marie Denigot affronteront les deux autres couples finalistes pour tenter de mettre la main sur le convoité trophée décerné au couple vainqueur. Pour ce faire, ils exécuteront trois danses, dont en rappel un quickstep sur la chanson Another Day of Sun du film La La Land, d’abord livré au tout premier épisode de la saison.

« J’avais vraiment envie de revivre ce moment spécial. C’est avec cette danse que je me suis représenté au public français. Ça faisait déjà deux ans qu’ils m’avaient vu à The Voice Kids. Et j’ai beaucoup changé depuis », explique-t-il.

En janvier prochain, il sillonnera la France avec la tournée Danse avec les stars, une quinzaine de dates étant prévues jusqu’au printemps. Ensuite ? Lenni-Kim promet de revenir au Québec avec de nouveaux projets dont il doit pour le moment taire les détails.

« J’ai été très occupé en France dernièrement. Mais je n’ai jamais l’intention de délaisser le Québec », assure-t-il.