Nos séries québécoises «préfs» à écouter en rafale pendant les fêtes

La pause du temps des fêtes est la période toute désignée pour se reposer avant d’entreprendre la nouvelle année et ses nombreuses résolutions.

On peut enfin se permettre quelques marathons de séries télé sans une once de culpabilité.

Ça tombe bien, beaucoup de titres intéressants sont offerts sur illico.

Alors, emmitouflez-vous dans vos jetés les plus douillets, réchauffez les restants de tourtière de grand-maman (ou grand-papa!) et faites votre choix.

capture d'écran illico.tv

1. Les Beaux malaises

La série propose des tableaux de la vie quotidienne où les malaises provoquent rapidement l’hilarité. Martin Matte y campe son propre rôle avec beaucoup d’autodérision. Cette aventure de trois saisons a été si populaire qu’elle a été adaptée de l’autre côté de l’Atlantique.

capture d'écran illico.tv

2. Victor Lessard

Ce thriller québécois est une adaptation du roman à succès Je me souviens de Martin Michaud. Le sergent-détective Victor Lessard et sa coéquipière enquêtent sur la mort d'un homme et d'une femme retrouvés le cou transpercé par ce qui semble être un instrument de torture du Moyen Âge.

capture d'écran illico.tv

3. Blue Moon

Karine Vanasse y interprète Justine Laurier, fraîchement arrivée à la tête d’une société paramiliaire privée. Elle y livrera une guerre psychologique en découvrant que s’y trament impunément des activités illicites sous des prétextes de «sécurité nationale». Il vous reste encore du temps pour vous mettre à jour avant la sortie de la troisième saison, le 11 janvier!

capture d'écran illico.tv

4. 19-2

Tout oppose Ben Chartier et Nick Berrof. Ils devront toutefois mettre leurs différends de côté lorsqu’il en va d’assumer leurs responsabilités de patrouilleurs au sein du Service de la police métropolitaine de Montréal. La réalisation et le jeu des acteurs ont ravi la critique et la série s’est vue décerner plusieurs récompenses.

capture d'écran illico.tv

5. La Grande évasion

Persuadé de l’innocence de son frère en attente au couloir de la mort, Michael Scofield décide de se faire incarcérer à son tour afin d’organiser leur évasion. Cette série américaine culte se démarque avec son scénario ingénieux, pulsé par un suspense insoutenable.

capture d'écran illico.tv

6. Sherlock

La série de romans d’Arthur Conan Doyle est portée au petit écran avec une plume délicieusement anachronique. Le légendaire détective et son acolyte y mènent des enquêtes saugrenues aux aboutissements surprenants. La réalisation est toujours rythmée et on y prend vite goût.

capture d'écran illico.tv

7. L’Académie

Cette série imaginée par l’auteure jeunesse à succès Sarah-Maude Beauchesne nous entraîne dans le quotidien d’une école secondaire. Premières expériences, pactes et histoires de cœur : la vie des pensionnaires de L’Académie est toujours croustillante.

capture d'écran illico.tv

8. L’Imposteur

L'Imposteur raconte la double vie de Philippe, qui jongle avec deux destinées aux antipodes. D’une part, celle d’un ex-prisonnier qui peine à reprendre sa vie. De l’autre, celle d’un enquêteur au succès professionnel éclatant. La série marquait le grand retour de Marc-André Grondin au petit écran et a ravi la critique tout comme le public.

capture d'écran illico.tv

9. Les Boys

Les Boys ont vingt ans! C'est l'occasion parfaite de retrouver cette ligue de garage aux joueurs tous aussi attachants les uns que les autres. Leurs péripéties comiques ont marqué l’imaginaire québécois et c’est toujours avec plaisir qu’on y replonge, sur la glace comme au bar.

capture d'écran illico.tv

10. Jane The Virgin

La série raconte le rocambolesque quotidien de Jane, inséminée artificiellement par mégarde lors d’un simple test de routine. Si l’intrigue a priori loufoque peu rendre sceptique, il faut savoir que la série s’est illustrée notamment au Golden Globes. La famille Villanueva est tout simplement adorable et propose une dynamique qui manquait cruellement au huitième art.

Vous pouvez visionner toutes ces séries sur illico.tv. De plus, en vous abonnant à Club illico, vous trouverez assez de contenu exclusif, de classiques et de nouveautés francophones pour faire plaisir à toute la famille. Bonne nouvelle, Club illico est désormais inclus dans les nouveaux forfaits mobiles de Vidéotron. Joyeuses fêtes!