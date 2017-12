Pour le bénéfice des blessés

« Malgré ces deux jours de congé, on aura tout de même deux bons jours d’entraînement avant le prochain match. Je crois que c’est suffisant. Le repos est encore plus important pour [guérir] les blessures », a-t-il ajouté.

Parmi les joueurs qui participent aux rencontres en dépit de blessure, on note Shea Weber. Même s’il a disputé les quatre derniers matchs du Canadien, le colosse a raté plusieurs entraînements au cours des dernières semaines. C’était une fois de plus le cas mardi.

« Avec la situation dans laquelle nous nous trouvons, on ne peut plus se permettre d’être trop patient, a expliqué Brendan

Gallagher. On doit élever le degré de notre sentiment d’urgence. Claude a dicté le ton de l’entraînement pour s’assurer que l’on comprenne rapidement. On va s’en sortir si on commence à pousser un peu plus fort lors des entraînements et qu’on augmente notre éthique de travail. »