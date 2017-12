Sommes promises pour le développement économique: Labeaume fustige la «bureaucratie»

Le maire de Québec se plaint que les sommes promises aux municipalités par le gouvernement provincial pour le développement économique tardent à parvenir à la Ville. Le Service du développement économique et des grands projets est responsable des tâches octroyées auparavant par les centres locaux de développement, qui ont été abolis.

Dans la négociation sur la loi sur la capitale nationale, le gouvernement avait consenti à octroyer aux municipalités de la région des fonds de 25 millions $ d’ici quatre ans pour le développement.

« Au moment où on se parle, aucun sou n’est sorti du fonds », a déploré mardi Régis Labeaume. Ils ont décidé que ce fonds-là devait passer dans les méandres de la bureaucratie du gouvernement du Québec. La bureaucratie a décidé de mettre la main sur un fonds qu’on gérait. On est le 12 décembre, ç’a été voté au dernier budget et il n’y a pas un sou de sorti. »

Le maire a l’intention de faire valoir ses doléances lors de la commission parlementaire sur l’étude de la loi omnibus sur les pouvoirs octroyés aux municipalités, en janvier.