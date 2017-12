Tempête: près de 400 vols annulés à Toronto

TORONTO | La tempête qui s'est abattue sur le sud-ouest du Québec mardi n'a pas épargné la région de Toronto, où quelque 400 vols ont dû être annulés au cours de la journée.

Peu après 18h20, 189 vols en direction de l'aéroport Pearson et 205 vols qui devaient décoller de Toronto avaient été annulés, montrent les données publiées sur le site internet de l'aéroport.

De nombreux vols ont également dû être retardés en raison des mauvaises conditions climatiques, alors que la tempête a frappé la métropole jusqu'en milieu de journée.

Du côté d'Ottawa, 27 vols ont été annulés au cours de la journée en raison de la neige et de la poudrerie, tandis qu'à Québec, ce sont 24 décollages et atterrissages qui ont dû être annulés, montraient les grilles des départs et d'arrivées sur les sites internet des deux aéroports vers 18 h 30.

Le nombre de vols qui ont dû abdiquer face aux conditions climatiques n'a pas été précisé sur le site internet de l'aéroport de Montréal, mais les données disponibles laissaient croire que quelques dizaines de vols avaient dû être annulés à l'occasion de cette première tempête de neige dans la métropole.