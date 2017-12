Tous unis pour les maladies du dos

La boxe et la recherche médicale s’uniront le temps d’un soir, le 25 mai prochain, au Colisée de Loretteville. Une trentaine d’hommes d’affaires de la région de Québec enfileront les gants pour soutenir la recherche sur les maladies du dos à l’occasion d’un gala caritatif.

Figure bien connue dans le monde du sport à Québec, Denis Perreault est le principal architecte de cet événement que sera le Challenge XPN au profit de la Fondation du CHU de Québec sous la présidence d’honneur de l’ancien hockeyeur Simon Gagné et du Dr Jean-François Roy.

Le Dr Roy est l’un des médecins spécialistes les plus reconnus au Canada en chirurgie du dos, à l’Hôpital Saint-François d’Assise. Sa technique d’implantation de prothèses discales, développée grâce aux recherches de son équipe, permet aux patients de ne plus ressentir de douleurs au dos.

Ayant lui-même été opéré par le Dr Roy, M. Perreault cherchait une façon de faire sa part, et l’idée d’organiser une soirée de boxe pour poursuivre l’avancée des pratiques est venue naturellement pour celui qui compte plus de 200 galas derrière la cravate en tant que promoteur.

« La boxe, quand c’est bien fait, c’est l’un de nos plus beaux sports. Souvent, ça a l’air plus dangereux que ça ne l’est. Quand tu as deux personnes du même calibre, du même poids et qui ont eu la même préparation, avec un arbitre, c’est quand même plus sécuritaire que bien d’autres sports où il y a des contacts », a soutenu M. Perreault, épaulé dans l’aventure par Éric Martel-Bahoeli, qui a récemment accroché ses gants après 19 combats sur la scène professionnelle.

Dans le ring

L’ensemble des revenus de la soirée, qui comprendra 15 combats de trois rounds, sera versé à la Fondation du CHU. Les organisateurs espèrent recueillir 60 000 $.

« On a des gens avec qui on travaille qui ne sont pas financés par le système public, et pour développer de nouvelles technologies et pour qu’on suive ce qu’on fait, voir si cela est correct ou pas, il faut collecter des données », a précisé le médecin, qui grimpera lui aussi dans le ring.

« Disons que ça m’a fait peur au début ! Je savais qu’il fallait que je m’implique et boxer en même temps, et je ne suis pas un boxeur. Mais pour un événement comme ça, je pense qu’on aura beaucoup de plaisir et que ça va remettre tout le monde en forme », a-t-il ajouté avec le sourire.

Nadeau-Dubois, boxeur ?

Les participants se soumettront à une rigoureuse période d’entraînement dans les semaines précédant l’événement. En plus des hommes d’affaires ayant déjà confirmé leur présence, l’animateur Frédéric Munger tentera de relever le défi. Ce dernier a invité nul autre que le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, à l’affronter, attendant impatiemment sa réponse.