Une autre période cruciale pour le CH

Une séquence qui, en plus de permettre à la troupe de Claude Julien d’atteindre la barre des ,500 pour la première fois depuis le 7 octobre, l’avait replacée dans le portrait des séries.

Or, après la visite des surprenants Devils jeudi soir, le Tricolore disputera les sept derniers matchs de 2017 sur des patinoires étrangères. Une tâche qui ne sera pas de tout repos pour une équipe qui tente de garder la tête hors de l’eau.

« Je vais me concentrer sur les cinq matchs précédant Noël. Je ne regarderai pas plus loin que ça, car si nous ne faisons pas le travail au cours de cette période, nous serons dans le pétrin », a expliqué Claude Julien.

Considérant que trois de ces affrontements auront lieu dans l’Ouest du pays, où le Canadien connaît des succès mitigés, on peut déjà s’attendre à ce que ce ne soit pas une sinécure.

« Ce ne sera pas facile, on va devoir trimer dur. Mais si on veut prendre part aux séries éliminatoires, nous devrons être prêts et travailler pour être meilleurs », a fait valoir l’entraîneur du Canadien.