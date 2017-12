Une fontaine et un spa à l’Hôtel de Glace

La tempête de mardi pourrait quelque peu ralentir le montage et l’ouverture de l’Hôtel de Glace qui, malgré tout, demeure prévue « avant Noël ». On promet d’ailleurs d’en mettre plein la vue cette année avec une toute première « fontaine d’hiver » et un nouveau spa.

Des ingénieurs travaillent depuis près de deux mois pour arriver à mettre en place cette fontaine d’eau, qui sera en marche même quand le mercure descendra à près de -30 °C.

Photo courtoisie Lucas Masson Girard

« C’est carrément une construction sur mesure. Les travaux avancent, nous allons peut-être récupérer en partie le chauffage du Bora Parc pour la faire fonctionner », explique le président du Groupe Calypso Valcartier, Louis Massicotte.

Selon lui, cette image fera le tour du web. « De voir une fontaine d’eau qui jaillit à travers une allée de flambeaux et un gigantesque Hôtel de Glace, ça va être extraordinaire ! » lance-t-il, précisant qu’elle sera inaugurée ultérieurement.

Malgré les forts vents qui ont soufflé sur Valcartier mardi, M. Massicotte reste confiant de pouvoir ouvrir l’imposant monument, sous le thème de « Cirque de Glace », au cours des prochains jours.

« Notre objectif est de battre la date du 27 décembre de l’hiver dernier », indique-t-il. L’ouverture du Centre de jeux d’hiver, qui regroupe plus de 35 glissades, est prévue le 16 décembre.

Photo courtoisie Lucas Masson Girard

Spa des Glaces

Autre nouveauté, le Spa des Glaces, ouvert de jour comme de soir, offrira une quinzaine de spas extérieurs, en location privée. Le projet pilote proposera aussi un service de bar.

« Nous intégrons les produits Aroma Spa de l’Hôtel Valcartier à ce spa extérieur. D’avoir le feu [allée de flambeaux pour se rendre à l’Hôtel de Glace], l’eau et la neige, c’est très magique » indique M. Massicotte.

Par ailleurs, les embarcations de la glissade « La Tornade » seront complètement revampées, alors que l’attraction célèbre ses 20 ans cette année.

« Nous voulions souligner l’innovation de Guy Drouin. C’est une invention unique et de chez nous », précise M. Massicotte.

Au Bora Parc, une nouvelle plage horaire sera ajoutée en matinée, dès le 21 décembre, et ce pour toute la période des Fêtes, afin d’accueillir un plus grand nombre de visiteurs.