Une tête des Fêtes authentique

Nous sommes dans une ère d’authenticité. Et même pour les grands soirs, on mise sur un look naturel qui ne nous dénature pas. Daniel Maclure, coiffeur styliste copropriétaire du salon Le Bob, un salon à la conscience sociale sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, m’a présenté quelques looks tout simples pour des Fêtes à notre image.

La tresse romantique

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Même quand on choisit de s’attacher les cheveux, il ne faut jamais négliger le brushing. Pour un beau résultat, il faut ­travailler les cheveux sur une base qui va assurer le mouvement. Le brushing permet de soulever les racines en les décollant du cuir chevelu. J’aime utiliser un spray qui va assurer ce volume, comme le Anti.gavity de Kevin Murphy. Ne jamais utiliser de mousse. Ensuite, on fait un bon crêpage à l’ancienne qu’on va venir flatter à la brosse pour donner du volume, puis lisser les cheveux. On tresse finalement les cheveux sur le côté. Ici, nous avons opté pour une queue de poisson à 4 brins, en tirant ­légèrement sur les brins extérieurs pour défaire un peu la tresse et lui donner un côté romantique et naturel.

Le carré dégradé

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Le bob est toujours à la mode, mais on le ­travaille en dégradé avec beaucoup de texture. Le brushing demande encore de décoller les racines puis, avec une brosse ronde, on sèche en mouvement droit. Pour assurer une texture plus mate, on opte pour une poudre sèche. ­Contrairement au shampooing sec que l’on applique à la racine pour absorber le sébum, la poudre s’applique sur toute la tête, ­simplement pour donner un look authentique, du mouvement et une texture très tendance.

Le chignon ondulé

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Encore une fois, la tête a été séchée en soulevant les racines. Puis, on travaille les cheveux au fer, de la base aux racines, afin de créer des rondeurs. Par la suite, on fait tout simplement une queue de cheval puis on applique un spray « beach look », qui va texturer le cheveu, en chiffonnant la couette avec la main. Les cheveux sont remontés avec des bobépines en conservant le mouvement « chiffonné » qui donne encore là un résultat naturel. Pour celles qui seraient tentées d’ajouter des rallonges, il ne faut pas y aller d’une façon démesurée. Il ne serait pas normal d’avoir le cheveu fin et un immense ­chignon. Ça briserait l’équilibre.

Le look « barbershop »

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

C’est la tendance du moment. Sur les côtés, les cheveux sont littéralement taillés à ras la peau, à l’aide d’une tondeuse. La longueur du dessus est mise en place avec une pommade ou un gel ferme. J’aime le Super Goo de Kevin Murphy qui a une texture élastique et qui donne un résultat bien défini.