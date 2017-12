ST-GELAIS, Albina



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 30 novembre 2017, à l'âge de 95 ans et 5 mois, nous a quittés dame Albina St-Gelais, elle était l'épouse de feu Monsieur Etienne Gaudreault et elle demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière de Ste-Agnès. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis ausamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. Madame St-Gelais laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Rémi Duchesne), Lina, Gilbert (feu Françoise Tremblay), feu Claude, Marlène (feu Rémi D'Anjou); ses petits-enfants: Carl, Mélissa, Geneviève, Mathieu, Sébastien, Patrice, Étienne, Charles; ses arrière-petits-enfants: Alicia, Jérôme, Marie-Ange, Anouk, Jessica, Ève-Marie, Marc-Alexis, Kellyan; ses frères et ses sœurs: feu Charles-Eugène, feu Bernadette, feu Elvine, feu Lucina, feu Rose-Aline, feu Gemma, feu Anatole, feu Pauline, Anne-Marie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreault, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un merci est adressé au personnel du CHSLD de Baie-Saint-Paul ainsi que Sylvie Leblond. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôpital de Baie St-Paul au fonds général, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la