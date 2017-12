NADEAU, Madeleine



Au Centre d'hébergement Sacré-Cœur de Québec, le 5 décembre 2017, à l'âge de 97 ans et deux mois, est décédée dame Madeleine Nadeau, épouse de feu Arsène Nadeau. Originaire de Vallée-Jonction, elle a demeuré plus de 35 ans à St-Agapit. La famille accueillera parents et amis à la Résidence funérairede 12 h à 13 h 45,L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Michel Poulin), Jocelyn (Monique Poulin) Marie, Serge, Lucie (Dr. Norm Riekenbrauck), Josée; ses petits-enfants: Geneviève et Vincent, Chantal et David, Emmanuel et Gabrielle, Raphaël, Sara et Julia; ses arrière-petits-enfants: Arthur et Léon Levesque, Julietta Poulin-Alvarez, Étienne, Hugo et Jade Bellerose, Alexia, Charles-Édouard et Élizabeth Bourdeau. Elle laisse aussi ses sœurs: Thérèse (Marcel Poulin) Rita (feu Jean-Louis Maheu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le médecin Serge Bordeleau et tout le personnel du Centre d'hébergement Sacré-Cœur de Québec pour les bons soins prodigués et pour leur écoute attentive. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches, 730 Avenue Taniata, Saint-Jean-Chrysostome, QC G6Z 2C5 Téléphone : (418) 837-6131