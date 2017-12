Crystal du Cirque du Soleil: une belle féerie nordique

En mariant audacieusement les figures acrobatiques et le patinage, le Cirque du Soleil réussit son pari et brouille les frontières. Les acrobaties sur patin du nouveau spectacle Crystal relèvent le niveau d’intensité des disciplines habituelles, comme le trapèze, la jonglerie ou même la claquette.

La 42e production du cirque, Crystal, la toute première de son histoire à être présentée sur glace, avait lieu mercredi soir au Centre Vidéotron, là où elle est présentée jusqu’à dimanche.

Malgré un scénario faible, Crystal est particulièrement ingénieux, grâce à ce mélange des arts du cirque et du patinage. Le cirque utilise brillamment la glace comme surface de projection. Des images et éclairages élaborés animent chaque tableau, se dessinant au gré des coups de patin. Planté dans un univers nordique, le décor est comme un immense bloc de glace, où sont fixées des rampes qui servent au patinage extrême.

Côté scénario, la fougueuse Crystal est le personnage principal du spectacle, où elle trouve son alter ego, sa réflexion. Elle part à la quête de son destin et de sa liberté, plongeant dans un univers surréel, où on la retrouve dans la cour de récréation, en milieu urbain ou au bureau.

Point faible

Le point faible du spectacle est sans doute cette histoire, qui n’est pas très forte, qui ne nous transporte pas vraiment. De plus, il manque d’effets d’émerveillement, surtout en première partie. On aurait aussi pris plus d’effets comiques, qui sont souvent beaucoup plus présents dans les autres spectacles du cirque.

Le départ de Crystal est plutôt lent, avec une première partie où les chorégraphies poétiques sont mises de l’avant. Après un habile numéro de jonglerie sur patin, c’est le personnage principal debout sur son trapèze, avec ses patins, qui nous a fait retenir notre souffle pour la première fois.

Elle se balançait très haut dans les airs au son de Chandelier, de Sia, avec la voix d’Ariane Moffat. Pour une rare fois, le Cirque du Soleil utilise des reprises de chansons populaires, en plus d’avoir trois musiciens qui, eux aussi, chaussent les patins. Plus tard, on a aussi entendu la voix de Betty Bonnifassi sur Sinerman de Nina Simone.

L’univers de crystal

Dans l’univers de Crystal, les arbres sont argentés, il y a de la neige et... du hockey. Que serait un spectacle hivernal sans notre sport national ? Mais il est complètement réinventé, électrisant et plutôt extrême : les hockeyeurs font des pirouettes de haute voltige sur des rampes, comme on le voit habituellement avec des patins à roues alignées.

Côté acrobatique, la deuxième partie du spectacle est encore plus intéressante que la première. Malheureusement, en raison d’un bris technique, un numéro phare du spectacle n’a pu être présenté. Il s’agissait d’un numéro de courroies, qui devrait être de retour jeudi soir.

Sinon, les impressionnants mâts chinois et ses balançoires ont propulsé des voltigeurs très haut dans les airs, sous l’expression ébahie de la foule, après quoi on a eu droit à un sympathique numéro de claquettes sur patins.

On retiendra le numéro d’équilibre sur chaises assez vertigineux, qui a tenu la foule en haleine. Sur la musique de la violoniste, le numéro de trapèze en couple était techniquement très réussi.

Avec un spectacle sur glace, Crystal souffrira peut-être de la comparaison avec Disney On Ice. Mais contrairement à ce dernier, la force de Crystal réside dans l’amalgame des arts circassiens et du patinage.