GAUDREAU, Aimé



À l'Hôpital de Montmagny, le 4 décembre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Aimé Gaudreau, époux de feu madame Fernande Métivier. Il était le fils de feu monsieur Joseph Gaudreau et de feu dame Emma Morneau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Yvan (Suzanne Brousseau), Sylvain (Carole Blais), Jean-François (Sylvie Lachance), Stéphane (Chantal Campagna); ses petits-enfants: Hubert (Bianca Breton) et Étienne (Jordan Linteau), Alexa (Francis Panfili) et Christopher, Gabrielle et Eve-Marie, Catherine (Guillaume Langelier), Véronique et Nicolas. Il était le frère de: feu Paul (feu Jeannine Boulet), feu Germaine (feu Marcel Fouquet), feu Jeannette (feu Lucien Langlois), feu Louis (feu Julie Vézina), feu Roland, feu Laurent (Céline Goulet), feu Corinne (feu Bernard Dolbec), feu André (Élianne Caron), Armand (feu Raymonde Després), feu Berthe (feu Bertrand Blanchard, Rénald Roy). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Métivier, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Poirier et le personnel de Habitation Mgr Deschênes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la