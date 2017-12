Dominic Picard joint le personnel du CNDF

Dominic Picard se joint au campus Notre-Dame-de-Foy comme adjoint au coordonnateur offensif et entraîneur de la ligne offensive.

« C’était un de nos objectifs un jour de coacher ensemble, a raconté l’entraîneur-chef Marc-André Dion au sujet de son beau-frère et ancien coéquipier avec le Rouge et Or de l’Université Laval de 2002 à 2004 et avec les Cougars du collège Champlain en 2001. Son horaire lui permet de concilier son travail avec le Séminaire Saint-François et avec nous. Quand j’ai contacté Luc Savoie au SSF pour lui faire part de mes intentions, je lui ai mentionné que mon but n’était pas de lui voler Dominic, mais de voir si son horaire lui permettrait de faire les deux. »

« Dominic est une vedette montante dans le monde du coaching et un entraîneur de carrière, de poursuivre Dion. Malgré des offres à des niveaux supérieurs, Dominic ne veut pas sauter d’étapes. Il a touché la base de la pyramide avec le cadet. Il travaille aussi avec le juvénile. Même si le Blizzard misait sur un porteur de ballon étoile en Kalenga Muganda, Dominic a développé de solides joueurs de ligne. »

« En raison de ses connaissances très avancées en protection de passe et sur le jeu au sol, je voulais l’impliquer dans la coordination de l’offensive, de poursuivre Dion. C’est pourquoi il secondera Jean-François Romeo. »

En relève

Picard prendra la relève de Michel Boudreault qui veillera à compter de maintenant sur les ailiers rapprochés. « C’était devenu difficile pour Mike de jumeler son travail à l’école secondaire Roger-Comtois et avec nous, a indiqué Dion. Il s’occupera des ailiers rapprochés puisque notre entraîneur de position nous quitte pour des raisons personnelles. »

Picard donnera aussi un coup de main pour ce qui est du recrutement. « Dominic veut diriger les meilleurs joueurs possible et il s’impliquera au niveau du recrutement. On a annoncé la nouvelle aux joueurs, mardi. Dominic débute immédiatement et il sera présent à nos entraînements d’hiver. »