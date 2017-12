GAGNÉ, Florence



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 7 décembre 2017, est décédée madame Florence Gagné, épouse de feu monsieur Gérard Bédard, fille de feu madame Éva Lachance et de feu monsieur Edmond Gagné. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présences des cendres,de 9h30 à 10h au mausolée Catherine de St-Augustin.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Francel (Annie St-Onge), Louise (Gilles Vachon); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants; ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier les employés du Centre d'hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués. Veuillez compenser vos envois de fleurs par un don à un organisme de votre choix.