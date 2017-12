CLOUTIER Marie-Reine Gaudreau

CLOUTIER

À son domicile, le 10 décembre 2017, à l'âge de 109 ans et 7 mois, est décédée madame Marie-Reine Gaudreau, épouse de feu monsieur Henri Cloutier. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Gaudreau et de feu dame Marie Minville. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale jeudi 14 décembre 2017, de 14h à 17h et de 19h à 22h, et vendredi, jour des funérailles à compter de 9h., suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Cécile (Réal Beaudoin), Gérard (Rollande Blais), Régina (feu Martin Fiset), Paul (feu Irène Jacques), Léon (Madeleine Boulet), Joseph, Raymond (Réjeanne Blanchet), Jeannette (Alfred Boulet), feu Yvette (feu Maurice Fiset), Marie-Paule (feu Joseph Gaudreault), Denis, feu Léo (Line Deschamps), Pauline (Grégoire Boulet), Denise (Aimé Proulx), Diane (feu Ghislain Deblois), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Lucienne Bernatchez (feu Ovila Gaudreau), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami (e)s. La famille désire remercier Dr Bergeron, le personnel du CLSC et celui des Services de soins à domicile de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'espoir. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la