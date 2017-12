BOISVERT, Gilles



À Boucherville, le 3 décembre 2017, à l'âge de 73 ans, est décédé Gilles Boisvert, époux de Louise Laurence. Il était le fils de feu Joseph Boisvert et de feu Edith Lysight. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie, Sonia, Maxime et leurs conjoints; ses petits-enfants, ses enfants de coeur: Nathalie, Anne-Marie, Sophie, leurs conjoints et leurs enfants. Il était aussi le père de feu Eric. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 15 décembre de 19h à 21h et le samedi 16 décembre de 9h à 12h à:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des soins palliatifs Source Bleue. La famille tient à remercier tout particulièrement le Dr Denis Marleau, le personnel de la Maison des soins palliatifs Source Bleue ainsi que Michel Laurence et Martine Benoit pour leur dévouement, leur empathie et leur amitié.