Gilbert Desrosiers est condamné pour fraude

Gilbert Desrosiers, 56 ans, a été reconnu coupable, mercredi après-midi, de fraude d’une valeur de 1296 dollars aux dépens de l’épicerie IGA de Chicoutimi, le 19 septembre 2015.

Il s’était fait livrer plus de 600 $ de viande et les bouteilles de vin les plus coûteuses du commerce, après avoir promis un chèque qui n’est jamais venu.

Il a accompagné sa promesse de chèque d’un numéro de carte de crédit qu’il a demandé à ne pas utiliser parce qu’elle était près de sa limite.

Quand l’épicier a réalisé que le chèque ne viendrait jamais, Capital One a refusé toute transaction.

PRÉTEXTES

Pendant des semaines, Desrosiers a prétexté des vacances de secrétaire, des déplacements à l’extérieur, puis la faillite d’un de ses clients pour excuser son défaut de paiement.

Quatre mois après l’évènement et de vaines tentatives, le propriétaire de l’épicerie a porté plainte à la police.

Gilbert Desrosiers a contesté l’accusation et témoigné de son « absence d’intention » de frauder. Pour lui, l’affaire se limitait à un litige civil dans une intention criminelle.

Son intention a toujours été de payer, mais il n’avait pas d’argent.

AUCUN DOUTE

Les belles paroles du fraudeur n’ont pas embrouillé le juge Michel Boudreault de la Cour du Québec.

« Du début à la fin de votre version, je n’ai aucun doute dans mon esprit que vous aviez l’intention de priver IGA de son bien », a-t-il tranché après deux jours de procès. La décision a été rendue sur le banc, sans hésitation ni délai.

Desrosiers souhaite éviter un casier judiciaire même s’il en possède déjà un pour vol. Sa demande d’absolution sera entendue le 6 avril prochain à la lumière d’un rapport présentenciel sur sa conduite des deux dernières années.

JURY

Desrosiers doit aussi revenir ce matin au palais de justice de Chicoutimi, cette fois-ci devant la Cour supérieure pour connaître la date de son procès, qu’il exige devant jury, pour entendre une accusation de fraude de plus de 5000 $ commise aux dépens de la candidate du Parti libéral du Canada aux élections d’octobre 2015, Mélanie Boucher, et de son entreprise Multi précision GB.

Mme Boucher a dû retirer sa candidature pour rescaper son entreprise. Desrosiers vit aujourd’hui de prestations de la Sécurité du revenu et réside dans une maison de thérapie.