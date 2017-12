Les Français ont trouvé leur René Angélil

Le projet de film français sur Céline Dion se précise. Le rôle de René Angélil a été confié à Jérôme Commandeur. L’humoriste et acteur d’origine sicilienne a confirmé la nouvelle sur Europe 1 mardi.

En entrevue avec Daphné Bürki à Bonjour la France, Commandeur a estimé avoir les « yeux en amande » du défunt mari et imprésario de Céline Dion. En ondes, le comédien de 41 ans a tenté de reproduire la voix « éraillée » et « basse » de René Angélil, avant d’imiter — avec plus ou moins de succès — son accent québécois.

Photo d'archives, Marc Chaumeil

Réalisé et écrit par Valérie Lemercier, qui campera elle-même la chanteuse au grand écran, le long métrage biographique fait couler beaucoup d’encre en France. Son tournage est prévu pour « la fin de l’année 2018 », a précisé Jérôme Commandeur.

Selon dfférentes entrevues parues avec Valérie Lemercier depuis quelques semaines, la réalisatrice, scénariste, actrice et humoriste aurait l’intention d’interpréter Céline Dion de 5 à 50 ans.

Pour sa part, Jérôme Commandeur est apparu au générique d’une vingtaine de films durant sa carrière. En 2008, plus de 20 millions de cinéphiles l’ont vu dans Bienvenue chez les Ch’tis, de Dany Boon. Il a également animé la plus récente cérémonie des César.

Un film sur Céline Dion est aussi en préparation au Québec. Intitulé Ce n’était qu’un rêve, ce long métrage se penchera sur l’enfance de l’artiste.