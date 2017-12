Les maisons de luxe boudées à Québec

Les maisons de luxe ont moins la cote à Québec cette année. Le nombre de transactions de résidences qui valent plus d’un million $ a chuté de 42 %.

Les données compilées par la firme JLR indiquent que 21 maisons et copropriétés valant plus d’un million $ ont changé de mains entre le 1er janvier et le 30 novembre 2017 dans la région de Québec.

L’an dernier, 36 résidences de luxe de plus d’un million $ avaient trouvé preneurs dans la région métropolitaine. « On note un peu moins de transactions impliquant des résidences de luxe. Il y a de bonnes années et parfois d’autres moins bonnes », a résumé l’économiste Joanie Fontaine de la firme JLR.

Selon cette dernière, une maison qui se vend 800 000 $ à Québec vaut facilement un million $ dans la métropole.

On compte actuellement plus d’une centaine de maisons à vendre à plus d’un million $ dans la région métropolitaine. Selon plusieurs courtiers contactés par Le Journal, les acheteurs sont surtout des gens d’affaires de la région de Québec.

Cette chute des ventes de maisons de luxe (16 unifamiliales et 5 copropriétés) surprend, alors que dans le reste du Québec, on observe une situation inverse.

En 2017, le nombre de transactions de résidences qui valent plus d’un million $ a explosé de 33 % au Québec pour atteindre 1117 ventes.

Photo d’archives, courtoisie

Une transaction record

Malgré tout, la région de Québec a enregistré une transaction record cette année.

Une luxueuse résidence du chemin de la Perdrière à Stoneham-et-Tewkesbury a été vendue pour 4,1 millions $. Du jamais vu dans la région de Québec.

Avant la vente de cette somptueuse résidence, le montant record pour une transaction immobilière dans la région était de 3,4 millions $. Il s’agissait de la maison de l’ex-hockeyeur de la LNH Simon Gagné, à Lac-Beauport.

Vente à 13,5 M$

Au Québec, la transaction de l’année a justement été observée en mai dernier à Westmount, à Montréal.

Valeria Rosenbloom, la veuve du magnat de la presse Mike Rosenbloom décédé l’an dernier, a obtenu de la part d’un fonds privé 13,5 millions $ pour son somptueux et vaste manoir d’environ 43 000 pieds carrés.

En 2017, 90 % des transactions impliquant des maisons millionnaires émanaient de la région de Montréal. Cette année, 9 % des transactions totales de maisons millionnaires, soit 104 ventes, impliquaient des acheteurs domiciliés à l’extérieur du Canada.

Chute des ventes

Nombre de transactions de maisons de plus de 1 M$ à Québec

2015: 20

2016: 36

2017: 21

Source : JLR