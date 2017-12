Les « négligés » de l’État

Avec zéro augmentation de budget en quatre exercices financiers, le programme « Soutien aux personnes et aux familles » a été jusqu’à présent négligé par le gouvernement Couillard.

Le constat. Tout en tenant compte de la récente mise à jour économique de novembre dernier, le gouvernement prévoit dépenser au cours du présent exercice financier 2017-18 la somme de 6,32 milliards au niveau du programme d’aide financière. C’est le même montant brut que lors de l’exercice financier 2013-14.

Compte tenu de l’inflation, c’est donc dire que le gouvernement Couillard a de toute évidence consacré au fil de ses années de pouvoir moins d’argent à cet important programme gouvernemental qui a pour mission d’aider financièrement les familles et les plus démunis.

Mais ça va changer.

PLAN DE LUTTE

Après trois ans et huit mois de pouvoir, le gouvernement Couillard vient de lancer son Plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Après avoir récemment annoncé une réduction du fardeau fiscal des familles et un supplément annuel de 100 $ par enfant pour l’achat de fournitures scolaires, voilà que le gouvernement Couillard se donne également pour objectif de sortir 100 000 personnes de la pauvreté d’ici 2023.

Et pour ce faire, il prévoit investir sur une base cumulative quelque trois milliards de dollars d’ici avril 2023, soit en six années financières.

APRÈS LES ÉLECTIONS...

Il y a cependant un gros hic avec le nouveau plan libéral de lutte contre la pauvreté.

Il faut savoir que la portion importante des investissements, soit 88 % de la somme totale, sera injectée après les prochaines élections du 1er octobre 2018.

Concernant l’exercice financier en cours, soit celui allant du 1er avril dernier jusqu’au 31 mars 2018, le gouvernement Couillard n’injecte dans la lutte contre la pauvreté qu’un modeste supplément de 41 millions de dollars par rapport aux sommes déjà prévues.

Pour le dernier exercice financier d’ici les élections, soit celui de 2018-19, le Plan de lutte contre la pauvreté prévoit un investissement de 299 millions de dollars, dont 254 millions d’argent « neuf ».

C’est donc dire que le gros des trois milliards d’investissements cumulatifs en six ans sera injecté après les prochaines élections. Pourvu évidemment que l’équipe libérale de Philippe Couillard soit reportée au pouvoir...

Ou dans le cas de l’élection d’un autre gouvernement, que ce dernier reprenne le plan sous sa gouverne.

Lors du lancement de son Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023, le premier ministre a tenu à rappeler ceci : « En 2014, notre gouvernement s’est engagé envers les Québécoises et les Québécois à faire du Québec une société encore plus juste et plus égalitaire. »

À neuf mois des prochaines élections, convenons qu’il était temps de passer de la parole aux actes !