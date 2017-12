Les Québécois intéressés par les scandales et la royauté

Gilbert Rozon, la nouvelle fiancée du prince Harry et l’ouragan Irma sont parmi les termes les plus recherchés sur Google en 2017 par rapport à l’an dernier par les Québécois. Les habitants de la province se sont aussi tournés vers Google plus que jamais cette année pour répondre à des questions débutant par « comment », remarque la compagnie dans son bilan annuel publié mercredi. Celui-ci présente les « tendances », soit les termes les plus recherchés par rapport à 2016, ce qui explique que plusieurs personnalités déjà connues ne s’y retrouvent pas.

Top 10 des recherches les plus populaires en 2017 au Québec

Photo TWITTER GoogleJérémy Édouard

1. Hurricane Irma

2. Occupation double

3. Super Bowl

4. Meghan Markle

5. 13 Reasons Why

6. Canadiens de Montréal

7. Hydro-Québec

8. iPhone 8

9. Despacito

10. Grève construction

Top 10 des personnalités les plus recherchées en 2017 au Québec

Photo WENN.com

1. Meghan Markle

2. Gilbert Rozon

3. Patrick Bourgeois

4. Tom Petty

5. Chris Cornell

6. Karine Major

7. Harvey Weinstein

8. Ugo Fredette

9. Chester Bennington

10. Bill Paxton

Top 10 des Québécois les plus recherchés en 2017 au Québec

Photo d'archives

1. Gilbert Rozon

2. Patrick Bourgeois

3. Karine Major

4. Ugo Fredette

5. George St-Pierre

6. Yvon Lacasse

7. Giovanni Apollo

8. Jonathan Drouin

9. Gilles Parent

10. Lucie Laurier

Trois exemples de questions souvent tapées dans le moteur de recherche Google en 2017

Comment regarder une éclipse solaire?

Comment se forme un ouragan?

Que veut dire Despacito?

Termes les plus recherchés sur Google en 2017 dans le monde

1. Hurricane Irma

2. iPhone 8

3. iPhone X

4. Matt Lauer

5. Meghan Markle