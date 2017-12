Les sauteurs canadiens arrivent en Chine... sans leurs skis!

Vol reporté le jour suivant, quatre heures d'attente sur la piste, personnel d'aéroport embourbé dans la neige, bagages et skis perdus on ne sait où; les sauteurs de l'équipe canadienne de ski acrobatique ont finalement abouti dans leur chambre d'hôtel 70 heures heures plus tard. Sans même promettre qu'ils participeront à la première Coupe du monde de samedi en Chine!

«Ça fait du bien de trouver une bonne douche, un bon lit et un beau soleil», nous a avoué le skieur Olivier Rochon, qui nous appelé mercredi depuis la station Secret Garden en Chine, où sont prévues samedi et dimanche les deux première épreuves de la saison.

4 heures dans la tempête

Il était 9 h jeudi matin lorsque Rochon et l'équipe canadienne venaient de compléter en autocar les trois heures et demie de route depuis Pékin. Le périple rocambolesque de l'équipe avait débuté lundi. Un voyage qui devait durer 15 heures depuis leur départ d'Helsinki en a plutôt exigé plus de 70.

Un bris mécanique de l'avion qui devait relier Helsinki à Pékin, le 11 décembre, a finalement été annulé par le transporteur aérien Finnair, après avoir tenu les 300 passagers dans l'inconnu durant cinq heures à l'aérogare. Conviés à revenir le lendemain, les skieurs canadiens ont alors été redirigés dans un vol vers Séoul qui a poireauté quatre heures sur la piste avant de décoller. Un retard pour l'embarquement des valises et la tempête de neige qui soufflait a embourbé l'aide mécanique utilisée pour déplacer l'appareil!

«Par la caméra de surveillance située devant l'avion qui nous retransmettait l'image, on pouvait voir le type qui étendait de la terre devant les roues de son petit camion pour pouvoir avancer. Je me revoyais dans les grosses tempêtes au Québec en train d'essayer de sortir ma voiture d'un mur de neige!», illustre Rochon.

Entraînements et bagages perdus

Une connection manquée pour le vol ultime entre Séoul et Pékin a finalement fait rater aux skieurs canadiens les deux premières des trois journées cruciales d'entraînement sur les tremplins avant la compétition. Et surtout, ils ont vécu ce que tout voyageur redoute: aucun bagage n'a suivi, dont leurs biens les plus précieux que sont leurs skis.

«Si on n'a pas nos skis, il faudra peut-être emprunter des skis à d'autres compétiteurs, ce qui est la pire option parce que chaque skieur a des skis avec des mesures précises et personnelles. Moi, je suis le seul à mettre les fixations sur mes skis à un endroit précis. Ça demanderait un très grosse adaptation si je devais compétitionner avec des skis qui ne sont pas les miens», expose l'athlète originaire de Gatineau, avec qui se trouvent également les Québécois Lewis Irving, Catrine Lavallée, Félix Cormier-Boucher et l'Ontarien Travis Gerrits.

La FIS s'en mêle

La Fédération internationale de ski (FIS) est dans le coup pour retracer les équipements, d'autant plus que des équipes d'autres pays sont plongées dans la même situation, dont la Suisse.

Pour les vêtements personnels, Olivier Rochon et ses coéquipiers avaient prévu le coup en s'assurant d'emporter un minimum.

«C'est comme au camping. Ça ne me dérange pas de porter le même «boxer» deux jours de suite!»