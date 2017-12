L’Océanic s’empare du premier rang

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski demeure un mystère pour tous les observateurs de la LHJMQ. La troupe de Serge Beausoleil continue de gagner même si elle ne bénéficie pas d’un alignement complet et en santé depuis des semaines.

Appuyés par le doublé d’Alex-Olivier Voyer et une autre performance exceptionnelle de Colton Ellis, les Bas-Laurentiens se sont emparés de l’exclusivité du premier rang du classement général dans le circuit Courteau en l’emportant 4-0 sur le Phoenix de Sherbrooke, mercredi, au Colisée Financière Sun Life.

Depuis son retour au jeu à la suite d’une fracture au poignet, Voyer ne cesse d’impressionner en complétant à merveille le duo composé d’Alexis Lafrenière et de Samuel Dove-McFalls. L’attaquant de 18 ans comptabilise quatre buts à ses trois derniers matchs. Dove-McFalls a notamment amassé des mentions d’aide sur chacune des réussites de son coéquipier.

«Il y a des bienfaits aux blessures. Les gars rechargent leurs batteries et on voit comment Voyer est revenu avec beaucoup d’énergie», a indiqué l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Un calme olympien

Le reste du travail appartient à Ellis. D’un calme olympien devant son filet, le gardien de l’Océanic a multiplié les acrobaties dans les moments où son équipe semblait manquer de souffle contre les rapides attaquants du Phoenix. Il inscrit ainsi son troisième blanchissage de la saison grâce à 25 arrêts.

«Les gars n’arrêtent pas de me surprendre et on peut être encore une meilleure équipe. Il ne faut pas trop s’emballer, mais on gagne nos matchs avec des jeunes. On est dans une bonne séquence, mais on doit continuer de travailler pour protéger nos acquis», estime Beausoleil.

Maxim Trépanier et Dominic Cormier, avec son premier but en carrière dans la LHJMQ, ont complété le pointage pour l’Océanic. Lafrenière complète le match avec une passe. Il s’agissait de la deuxième défaite par jeu blanc cette saison pour le Phoenix au Colisée Financière Sun Life.

Rimouski compte maintenant 46 points au compteur, deux de mieux que l’Armada de Blainville-Boisbriand au sommet du classement général.

Zavgorodniy dans les meilleurs espoirs

Plutôt dans la journée, l’attaquant de l’Océanic, Dmitry Zavgorodniy, a reçu l’assentiment de la LCH qu’il participera au prochain Match des meilleurs espoirs. L’événement aura lieu le 25 janvier prochain à Guelph, en Ontario.