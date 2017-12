Manquer le train

Nourri à l’auge des éditorialistes de droite et des néoconservateurs, monsieur Couillard entretient le mythe que les assistés sociaux se vautreraient dans un revenu universel de base si l’État ne les affamait pas économiquement en conditionnant le versement de leurs prestations à certains efforts pour intégrer le marché du travail. Les conservateurs de Harper étaient dans les mêmes dispositions à l’égard des chômeurs en réduisant drastiquement leur accès à l’assurance emploi et leur niveau de prestations.

Toutefois, l’expérience montre que les contraintes supplémentaires imposées aux plus démunis ont bien peu d’efficacité pour leur réinsertion sociale. Des gens éloignés depuis longtemps du marché du travail et occupés à survivre avec leur maigre revenu peinent à sortir du désespoir quotidien et ont encore moins d’imagination pour s’extirper de la misère. Cependant, des projets réalisés ailleurs dans le monde indiquent qu’en fournissant un revenu de base suffisant pour satisfaire les besoins essentiels, les gens se prennent en main et deviennent plus actifs dans la société.