Mathieu Boivin au retour du FM 93: bonne nouvelle pour la radio qui parle!

Le passage de Mathieu Boivin de l’Assemblée Nationale au Retour du FM 93 comme journaliste et co-animateur d’Ève-Marie Lortie est une bonne nouvelle pour la radio qui parle.

Au plan personnel, c’est un bon communicateur qui fait des efforts louables pour trouver le terme juste pour décrire ce qu’il raconte.

Un animateur dont on remarque l’abondance du vocabulaire et l’élocution franche est une denrée de plus en plus rare.

Les auditeurs de Bouchard en parle en vacances l’ont entendu au cours des derniers étés et il s’est fort bien tiré d’affaire.

Cela apportera aussi un peu d’effervescence à une émission qui en manque actuellement.

Il est clair que depuis le départ de Parent, beaucoup d’auditeurs ont « magasiné » d’une station à l’autre.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

À la radio, il ne faut jamais donner l’occasion aux auditeurs d’aller voir ce que les concurrents font.

Parfois, ils aiment et ne reviennent pas.

Maintenir l’auditoire laissé par Gilles Parent ne sera pas chose facile dans le créneau du retour qui est ultra-compétitif.

Mais les positions des stations sont assez bien définies.

À Radio X, Denis Gravel fait actuellement la meilleure radio de sa vie, et de loin.

Photo Stevens LeBlanc

Ça rit beaucoup, on ne se prend pas trop au sérieux et on a l’impression que Denis est le passager assis à notre droite et qui nous parle quand on rentre à la maison.

À Énergie, Jérôme Landry est le gars à qui tu voudrais confier la mission d’aller te défendre au service à la clientèle quand tu t’es fait avoir.

Photo Didier Debusschère

Il est sans doute le plus direct et peut-être le plus craint des animateurs de ce créneau horaire.

Par exemple, il ne s’est pas liquéfié devant le premier ministre Philippe Couillard, invité en studio la semaine dernière.

Il a cette fermeté que peu d’animateurs osent encore avoir en cette époque de rectitude politique.

Nathalie Normandeau, femme forte et intelligente, partage probablement son auditoire avec celui du FM 93 depuis que la barre de l’émission du retour a été confiée à Ève-Marie Lortie.

Photo d'archives, Pierre-Paul Biron

Le facteur X est sans doute Radio-Canada.

Ceux qui écoutent actuellement Catherine Lachaussée n’ont aucune raison de changer de station et il est probable qu’elle bénéficie de cette turbulence radiophonique.

Il y a une plus grande proximité d’auditoire au retour à la maison entre Radio-Canada, le FM 93 et BLVD FM qu’avec Radio X ou Énergie.

2017 aura été la première année où plus de femmes que d’hommes auront été à la barre des émissions du retour à la maison dans les radios qui parlent.

Nous sommes loin de l’époque où plusieurs directeurs musicaux refusaient de programmer deux chanteuses de suite...