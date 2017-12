Noël avec les idoles

C’est ce soir, 20 h, au Grand Théâtre de Québec, que vous pourrez célébrer Noël avant le temps avec vos idoles de jeunesse. Vous pourrez à cette occasion entendre et chanter les plus grands classiques de Noël avec Michèle Richard, Patrick Zabé, Gilles Girard, Jacques Salvail, Claude Valade et Tony Massarelli. L’animation de la soirée a été confiée à Mario Lirette.

Alain Trudel, professionnel au club de golf Bellechasse, sera de retour avec son école de golf printanière au Cégep Lévis-Lauzon dès le lundi 12 février 2018 (en soirée la semaine et en matinée les samedis et dimanches), et ce pour une période de 7 semaines. Vous pouvez vous inscrire et réserver votre place dès maintenant en écrivant à Alain à : atrudelgolfpro@hotmail.com, ou allez consulter sur le site web : https://www.ecoledegolfalaintrudel.com.

RCR Lévis

Photo courtoisie

RCR est une nouvelle boutique de réparation d’appareils électroniques (cellulaires et tablettes) qui a ouvert officiellement ses portes le 30 novembre dernier, au 1655 boulevard Alphonse-Desjardins (face au Centre de congrès et d’expositions de Lévis). La boutique offre également des outils et des conseils pour prévenir les éventuels bris d’équipement, des services de soutien aux entreprises ainsi qu’aux institutions d’enseignement primaire, secondaire et supérieur, la réparation d’ordinateurs, ordinateurs portatifs, consoles de jeu, appareils photo, lecteurs MP3, et bien plus. RCR Lévis fait partie d’un regroupement de 400 franchisés en Amérique du Nord. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Alain Dubé, propriétaire de RCR Lévis ; Janet Jones, conseillère municipale dans le district Christ-Roi de Lévis et Jean-Paul Bourduas, propriétaire de RCR Terrebonne.

Maison de soins palliatifs du Littoral

Photo courtoisie

Léa-Maude Cadorette, 16 ans, s’est impliquée récemment de brillante façon auprès de la Maison de soins palliatifs du Littoral (MSPL), en organisant un évènement caritatif afin d’honorer la mémoire de son père, Richard Cadorette, décédé en août dernier à la MSPL. Prenant l’allure d’un Oktoberfest tenu à la Polyvalente de Lévis, l’évènement a permis d’amasser 3200 $, somme qui a été doublée par les services ambulanciers Dessercom. Sur la photo, Léa-Maude remet le chèque à Carl Gosselin, directeur général de la Maison.

Une première en 200 ans

Photo courtoisie

Bravo à Me Julie Bédard qui est devenue, le 4 décembre dernier, la toute première femme à occuper le poste de présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, et ce en plus de 200 ans d’histoire. Avocate de formation et détentrice d’un MBA, Madame Bédard cumule plus de 20 ans d’expérience dans le monde des affaires, au sein de PME et de la grande entreprise. Elle est reconnue pour ses talents de communicatrice, ses aptitudes en gestion, sa facilité à bâtir des partenariats ainsi que son sens du développement stratégique. Elle sera en poste à compter du 3 janvier 2018.

Anniversaires

Photo courtoisie

Taylor Swift (photo) chanteuse américaine, 28 ans... Rickie Fowler, golfeur américain, 29 ans... Laurence Leboeuf, comédienne et actrice, 32 ans... Varda Étienne, animatrice québécoise, 45 ans... Jamie Foxx, acteur américain, 50 ans... Bob Gainey, ex-directeur général des Canadiens, 64 ans... Denis Morel, ex-arbitre LNH (1974-1994) né à Québec, 69 ans... Ronald Corey, ancien président des Canadiens de Montréal, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 décembre 2016. Jen Roger (photo de gauche), 88 ans, chanteur de charme et animateur dans les cabarets... 2016. Alan Thicke (photo de droite), 69 ans, acteur canadien... 1956. Tancrède Labbé, 69 ans, qui a été maire de la ville de Thetford Mines et ministre sans portefeuille dans le gouvernement de Maurice Duplessis... 2014. Janis Martin, 75 ans, soprano américaine.