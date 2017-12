Nouveau spectacle du Cirque du Soleil: la glace, un élément qui change tout

Avec le tout premier spectacle sur glace de son histoire, le Cirque du Soleil a dû entièrement revoir ses façons de faire pour s’adapter à un nouvel environnement, particulièrement concernant les accessoires, les costumes et l’organisation de l’arrière-scène.

Tout a été pensé en fonction de la glace dans les moindres détails, a-t-on constaté mercredi après-midi, alors que les médias avaient accès aux coulisses et aux répétitions. « C’est un nouvel environnement pour nous, un nouveau vocabulaire », a commenté la responsable des communications Julie Desmarais.

Photo Jean-François Desgagnés

Côté costumes, le cirque a dû développer un soulier à crampons qui n’endommage pas la glace, pour que les techniciens puissent se déplacer aisément sur l’espace de jeu durant les répétitions. Tous les accessoires qui servent dans les numéros, comme les rampes de patin extrême, ont été munis d’un système de succion pour rester stables.

« Ici, tout est fait pour glisser. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites », souligne la responsable des communications, Julie Desmarais.

Photo Jean-François Desgagnés

Les costumes ont aussi été faits de lycra plus épais, et sont parfois équipés de genouillères. Un autre des défis a aussi été de trouver le bon matériel pour les sept balles du jongleur Jorge Petit, qui utilise la glace comme surface de rebond.

Tous les acrobates traînent avec eux deux paires de patins, donc le cirque a sa propre machine à aiguiser les lames en arrière-scène.

Photo Jean-François Desgagnés

La sécurité

La sécurité des acrobates est toujours très importante pour le Cirque du Soleil, mais on sent que le niveau d’attention est encore plus élevé à cause de la glace.

« Les acrobates ne doivent pas négliger les répétitions d’avant-spectacle et les entraînements. La glace n’est pas pareille d’une ville à l’autre, et ils doivent s’y adapter correctement avant les représentations », souligne Mme Desmarais.

Les acrobates et patineurs devaient d’ailleurs respecter un horaire serré de répétitions mercredi après-midi, lors de notre passage. Chacun devait venir pratiquer son numéro sur la patinoire, entre des séances d’échauffement.

La troupe est à Québec depuis dimanche. Il a fallu douze heures mardi pour monter les décors et préparer la glace.

Photo Jean-François Desgagnés

Photo Jean-François Desgagnés

Photo Jean-François Desgagnés

Photo Jean-François Desgagnés

Photo Jean-François Desgagnés

Photo Jean-François Desgagnés

Photo Jean-François Desgagnés

Photo Jean-François Desgagnés

Photo Jean-François Desgagnés

Photo Jean-François Desgagnés