GARNEAU, Robert



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 11 décembre 2017, à l'âge de 80 ans et 3 mois, est décédé monsieur Robert Garneau, époux de madame Louise Létourneau, fils de feu madame Juliette Paquet et de feu monsieur Raoul Garneau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Jean-François et Karine; son petit-fils: Jérémy Spénard Garneau. Il était le frère de: Raymond (Hélène Drolet), feu Roger (Denise Turgeon), Régent (Monique Blouin), Claude (feu Christiane Houde)(Raymonde Guay), Michel, Pierre (Diane Couture), Lise (Donald Renault), Gilles (Lily Bouchard), Micheline (Gérard Ouellet). Il laisse également dans le deuil celui qu'il appréciait comme un frère, Guy Fiset; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Létourneau: Claude (Michèle Giguère), Nicole (Jacques Lortie), Robert (Diane Papillon) et Daniel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier à son bon ami Jean-Paul Côté pour sa présence tout au long de la maladie ainsi qu'à Errol Caron et Lise Demers. Sincères remerciements au personnel du 4e étage et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval ainsi que celui des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, téléphone: 418 628-0456 ou à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), téléphone: 418 656-4999, site web: www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.