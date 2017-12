ROSA, Thérèse



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 7 décembre 2017, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Thérèse Rosa, épouse de feu monsieur Gaston Légaré, fille de feu Simonne Godbout et de feu Emile Rosa. Elle demeurait à Québec., où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Céline Blouin), Marc (Gisèle Blanchette), Luc (Yvette Levasseur), Lynn (Luc Provost) et Jean (Manon Gagnon); ses petits-enfants: Christian, Andrée-Anne, Jacques, Isabelle et Alexandra; ses arrières-petits-enfants; ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Pierrette (feu Ward Bertram) et de feu Hélène (feu Jacques Guay).