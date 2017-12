LACHANCE, Thérèse Vézina



Au centre d'hébergement St-Antoine, le 6 décembre 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Vézina, épouse de feu Lucien Lachance. Fille de feu Jean-Baptiste Vézina et de feu Germaine Robitaille, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne (André Gendron) et Réjean (Lise Genois); sa petite-fille : Karine (Danny Meunier); son arrière-petit-fils Alexis; ses sœurs : feu Albertine (feu Joe Lemay) et Nicole (Jean-Claude Lemieux); son frère : feu Alexandre (Marguerite Lachance) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 9h à 11h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial à tout le personnel du 2 ème et du 3 ème étage du centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des diabétiques de Québec (979 Avenue de Bourgogne, Ville de Québec, QC G1W 2L4, Canada). Pour rendre hommage à Mme Vézina, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.