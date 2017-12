BARIL, Marcel G.



À la Maison Michel-Sarrazin de Québec, le 1er décembre 2017, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Marcel G. Baril, fils de feu Roméo Baril (feu Brigitte Massicotte) et de feu Diane Gagnon. Il demeurait à Québec.Le défunt laisse dans le deuil Pierrette Chabot, sa compagne de vie des 34 dernières années; ses enfants : Jacqueline Baril (Michel Lapointe), André Baril (Sharon Small), Marc Baril (Ingrid Wagner) et leur mère Anna MacFarlane Baril (Jean-Guy Gobeil); ses petits-enfants : Michelle, Chantal, Maxime, Stéphanie et Christina; son frère Normand Baril (Lise Dumont), ses belles-sœurs et beaux-frères : Élise Grenier (feu Raynald Chabot), Guy Chabot (Jocelyne Lessard), Yvon Chabot (Gisèle Bélanger), Gaétan Chabot (Lynne Bullock), Jean Miller et Beryl Field; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont également précédé ses sœurs Jacqueline et Thérèse. La famille accueillera parents et ami(e)s aude 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres aura lieu au Cimetière Notre-Dame-de-Foy de Québec à une date ultérieure. La famille désire exprimer un remerciement spécial à toute l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin, aux intervenants de l'Hôpital Laval (IUCPQ), ainsi qu'à son médecin de famille, Dr. Gérard Maleza, pour les bons soins prodigués, leur compassion et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5, tél. : 418 687-6084 (www.michel-sarrazin.ca). Des formulaires seront disponibles sur place.