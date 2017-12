BOUCHER, Jacques



À son domicile, le 10 décembre 2017, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Jacques Boucher, époux bien-aimé de madame Francine Rousseau, fils de feu Gérard Boucher et de feu Jeanne Baker. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Jean (Louise Darveau), Michel (Marie-Marthe Gaudette), Francine (Richard Émond), Marc (Sylvie Fréchette) et Guy (Martine Dumont); ses beaux-frères et belles-soeurs: Diane Rousseau (Rénald Roy), Euclide Rousseau (Mariette Deschamps); son ami Hervé Rousseau (Marjolaine Morin); ses oncles, tantes des familles Boucher et Baker; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca) ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (www.coeuretavc.ca). La famille vous accueillera auà compter de 12h.