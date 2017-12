FORTIER, Lise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 décembre 2017, à l'âge de 61 ans, est décédée Lise Fortier, épouse de Gérald Chabot. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Yannick (Edith Gobeil), Steve et Guillaume (Gabrielle Leclerc); ses petits-enfants: Yohan et Coralie; son frère Gérald (Erica Di Ruggiero); leurs enfants: Émilie et Julien; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Chabot: Yolande (Yvon Mercier), Rollande (André Gagné), Michel Marguerite Boutin), feu Gilles, Hervé (Line Rioux), feu Daniel, Nicole (Gilbert Fortier), Normand (Dominique Lecompte), Carmen (feu Michel Létourneau), Gaétan (Nadia St-Pierre) et feu Josée; ses oncles et tantes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan (https://www.leucan.qc.ca/fr/). La famille vous accueillera aule vendredi 15 décembre de 19h à 22h et le samedi 16 décembre à compter de 8h.