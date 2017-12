COUTURE, Mario



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 décembre 2017, à l'âge de 63 ans et 9 mois, est décédé monsieur Mario Couture, fils de feu madame Aline Boulé et de feu monsieur Patrice Couture. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15h à 17h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Jézabelle Dupont) et Patricia (James Godbout); ses petits-enfants: Noélie, Kaïla et Loïc; ses frères et sœurs: Christiane Couture (Pierre Doré), Yvon Couture, Édith Couture (René Gaumont), Alain Couture (Marlène Bernier) et Bertrand Couture; ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et amis.