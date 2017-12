GAGNON, Alphonse



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 7 décembre 2017, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédé monsieur Alphonse Gagnon, époux de madame Claire Ferland, fils de feu dame Eugénie Gagnon et de feu monsieur Henri Gagnon. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Ste-Marie-de-Beauce. Il laisse dans le deuil outre son épouse Claire, ses enfants : Louis (Louise Ringuette), Jean (Élaine Campbell), Vincent (Céline Fillion), Hélène (Gervais Carpin) et Suzanne; ses petits-enfants : Thomas, James, Charles-Emmanuel, Joseph, Alex, Francis, Antoine et Corinne; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Lhassa, Kali et William. Il était le 13e d'une fratrie de 18, lui survivent : Roméo (Colette Courcy) et Eugène (Claudette Tardif). Les membres de sa belle-famille Ferland : Sr. Françoise s.s.l.f. et Hélène (Winfred Brandl); sans oublier beaux-frères et belles-sœurs, cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement le personnel soignant du 2e étage du CHSLD St-Brigid's, pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294,Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite webwww.societealzheimerdequebec.com, ainsi qu'a la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec, Téléphone : 418 684-2260Site web : www.jhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.