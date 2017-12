MICHAUD, Maurice



" Ceux qui l'ont connu appréciaient en particulier son intelligence, son sens de l'humour et sa générosité "À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 novembre 2017, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Maurice Michaud, fils de dame Annie-Rose Lavoie et de feu monsieur Georges Michaud. Il demeurait à Québec (secteur Notre Dame des Laurentides).La famille vous accueillera à l'église 1 h 30 avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil outre sa mère Annie Rose Lavoie, ses sœurs: Thérèse (Gérald McKen) et Lise (Jacques Lévesque); ses neveux et nièces: Steve, Julie (Pablo Dion), Francis (Josée Carignan) et Martine (Jocelyn Deshaies); ses filleules: Sara Maude Giguère et Julie Michaud Bernard; ses petits-neveux et nièces: Olivier, Fanny, Sara- Maude, Mégane, Alexis, Jonathan, Maxime, Marilou, James et Florence; ses oncles et tantes: Marie Beaulieu, Irène Lavoie, Madeleine Lévesque, Alice Lavoie (André Dion), Dorothy Stone et Maurice Lavoie ainsi que de nombreux cousins, cousines des familles Lavoie, Michaud, Bérubé et Bédard. Sont aussi attristés par son départ, ses fidèles amis(es) qu'il considérait comme sa seconde famille ainsi que ses collègues de travail, qui l'ont généreusement épaulé depuis plus d'un an et avec qui il a oeuvré avec enthousiasme et détermination à l'éducation des jeunes. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Québec (soins palliatifs). Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée au Salon Lépine Cloutier. L'inhumation se fera à une date ultérieure.