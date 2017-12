GAGNON, Benoit



C'est avec une grande tristesse que la famille annonce le décès de M. Benoit Gagnon décédé le 3 décembre 2017, à l'âge de 60 ans. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 15h20.Les cendres seront déposées au printemps au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges. Il laisse dans le deuil son ange sa conjointe Monique Huot ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Nicole (Yoland Lavoie), feu René, Gaston, feu Laurent, Johanne, Marco (Daysie Lopez), Maryse (Yves Ricard), feu Jean, Dany, Mario; sa belle-mère Mercedes Pichette (feu Geoffroy Huot); son beau-frère et sa belle-sœur : Denis Huot (Chantal Cunningham), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le Dr Vincent Laroche et le Dr Christophe Lemieux, ainsi que tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à notre bum au cœur tendre.