GODBOUT, Laurette Paradis



Au Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace, le 1er décembre 2017, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédée madame Laurette Paradis, épouse de feu monsieur Pierre-Paul Godbout et fille de feu monsieur Georges Paradis et de feu dame Adèle Morneau. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 15 décembre 2017 de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles à compter de 9h., suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Ghislaine (Gilles Langlois), feu Denise (feu Jean-Louis Gaudreau), Francine (Yves Lachance), Gaétan; ses petits-enfants: Isabelle Langlois (Sylvain Côté), Geneviève Langlois (Jérôme Guimont), Josianne Guillemette (Simon Deschamps) et Marie-Ève Guillemette (Francis Simard) ainsi que leur père Jacques Guillemette, Marie-Josée Gaudreau (Éric Adam), Stéphanie Gaudreau (Daniel Vandelac), Mélissa Gaudreau, Amélie Godbout et sa mère Odette Blanchard; ses arrière-petits-enfants: Camille et Ariane Côté, Laurence, Rosalie, Evelyne et Juliette Guimont, Zachary, Xavier, Sarah-Jeanne et Andréanne Vandelac, Thomas et Émile Deschamps, Antoine, Charles et Laurent Simard; sa sœur: Simone Paradis (feu Rosaire Massé), sa belle-sœur: Cécile Bernard (feu André Godbout), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la