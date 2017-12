BEAUMONT, Corinne Pelletier



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 6 décembre 2017, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Corinne Pelletier Beaumont, épouse de feu Roland Beaumont. Native de Saint-Roch-des-Aulnaies, elle a demeuré à Donnacona, à L'Ancienne-Lorette et à la Roseraie de Sainte-Foy.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Nicole (Fabien Morency), Jocelyn (Marjolaine Leclerc); ses deux petits-fils : Martin et Guillaume Drolet. Elle est allée rejoindre ses sœurs et conjoints décédés : Rose-Anna-Yvonne, Adrienne, Jeannette (Oliva Casault), Berthe (Michel Pelletier), Mina (Lionel Lacombe), Lucienne (Jean-Baptiste Paquet), Gertrude, Jeanne (Réal Laforest) et Irène (Charles Coulombe). Elle laisse dans le deuil, ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Beaumont : feu Gabrielle (feu Gustave Tremblay), feu Lucien (feu Cécile Walsh), feu Philippe (feu Annette Sauvageau), feu Robert (Céline Bernard), feu Maurice (feu Françoise Thibault), feu Marguerite, feu Eddy (Jeannette Morasse), feu Jean-Paul (Rollande Dion) et Marcel (Lucille Germain). La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence La Roseraie pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, Tel. : 418-683-8666, www.cancer.ca.La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.