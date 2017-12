ST-HILAIRE, Pierre



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 2 décembre 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Pierre St-Hilaire, fils de feu Juliette Parent et de feu Paul-Émile St-Hilaire. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 14h.Il laisse dans le deuil ses soeurs : Yolande (feu Raymond Côté) et Lise (Jean-Luc Côté); ses neveux et ses nièces : Luc St-Hilaire (Audrey Fontaine), Julie Côté et Yves Jacob; ses petits-neveux et petites-nièces : Maxime Jacob, Valérie Jacob, Jonilie Parent-Jacob, Ève St-Hilaire et Gabrielle St-Hilaire; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Jean-Guy (Jocelyne Lambert) et de feu René. Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, téléphone : 418 657-5334, www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.