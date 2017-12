ROY, Hélène



À l'hôpital Laval de Québec, le 27 novembre 2017, à l'âge de 90 ans, entourée de l'amour de siens, est décédée Mme Hélène Roy, épouse de feu Émile Roy. Fille de feu Louis-Herménégilde Roy et de feu Laura Gagnon, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Anke), Christine (Nicole Therrien), Jean-Pierre, Paul-Émile (Marina Haddad) et Brigitte (José Scorsone); ses petits-enfants: Karl, Cyrille, Thierry, Simon, Matisse, Marie et Mathieu. Elle laisse également dans le deuil ses ami(e)s de l'Ancienne-Lorette et le personnel de la résidence St-Dominique. La famille recevra les condoléances aule vendredi 15 décembre 2017 de 19h à 21h etde 8h30 à 10h15.. La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel du 1er étage de la résidence St-Dominique ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital Laval de Québec pour les bons soins, leur compassion, leur amour et leur dévouement à l'égard de Mme Roy. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval) (2700, chemin des Quatre-BourgeoisTéléphone : 418 656-4999). Pour rendre hommage à Mme Roy, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.