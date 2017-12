LEMAY, Gisèle Rodrigue



Au Pavillon Bellevue, le 10 décembre 2017, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédée madame Gisèle Rodrigue, épouse de feu monsieur Noël Lemay, fille de feu madame Marie-Blanche Poulin et de feu monsieur Wilfrid Rodrigue. Elle demeurait à Lévis.Elle était la mère de: feu Nicole, sr Louise et Michelle (Michel Royer). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Daniel (Daisy Chabot) et Jérôme (Marie-Odile Labrecque); ses arrière-petits-enfants: Naomie, Noah, Maelie et Jonathan; ses frères et sœurs: feu Émilien, Estelle (feu Florian Mirault), Idola (Jean-Marie Asselin), feu Bertrand, Jean-Marc (Laurette Benoit), feu Gaétan, feu Jean-Yves, Florent (Pierrette Charbonneau), Françoise (feu Yvon Pouliot), Marie-Paule (feu Raymond Rochette, Paul-André Drouin), Denis (Johanne Tucci); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à la salle située au sous-sol de l'église, à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Pavillon Bellevue pour leurs bons soins.