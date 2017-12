RICHARD, Gaëtan



Son combat est un exemple pour nous tous. Il a su continuer de remplir nos cœurs de bonheur et de joie jusqu'au dernier instant. Entouré de l'amour des siens, est décédé à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 décembre 2017, à l'âge de 73 ans, M. Gaëtan Richard, époux de Mme Carmelle Nadeau. Il demeurait à Saint-Séverin. La famille vous accueillera à lale samedi 16 décembre 2017 de 9 h à 11h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse: Carmelle, ses filles: Roxanne (Bernard Moisan), Mariane (Martin Plante) et Catherine (Stéphane Champagne); ses petits-enfants: Antoine, Élise et Philippe Moisan, Émeline et Maxence Plante, Thomas, Jacob et Romy Champagne; ses frères et sœurs: feu Bernard, Jeanne-D'Arc (feu Eugène Vachon), feu Rachel (feu Guy Martin), feu Monique (André Goyette), feu Thérèse, Jean-Claude (feu Françoise Nadeau), Guy (Denise Parent) et feu Antoine; ses beaux-frères et belles-sœurs: Jeanne-Mance (Laurent Trépanier), feu Françoise (Jean-Claude Richard), Céline (Jean-Guy Nadeau) et Noëllange (Yvon Mercier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un merci spécial à l'équipe du CILAC de Lévis, particulièrement aux Dr Alain Filion, Dr Mario Bélanger, Dr Jocelyn Roy et notre ange infirmière-pivot Stéphanie Corriveau. Également au personnel attentionné des 5 ième et 7 ième étages de l'Hôtel-Dieu de Lévis, particulièrement, Dr Christophe Hamel et Annick Baillargeon, assistante infirmière-chef, pour votre approche humaine, vos bons soins et votre professionnalisme. La famille aimerait que vous compensiez l'envoi de fleurs par des dons à La Société de recherche sur le cancer: www.societederecherchesurlecancer.ca ou Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis: www.fhdl.ca-Gaëtan-