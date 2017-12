HACKETT, Robert



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 5 décembre 2017, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédé monsieur Robert Hackett, époux de madame Charlotte Dubuc, fils de feu madame Clorinde Blais et de feu monsieur Francis Hackett. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à 10 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son beau-frère Conrad Dubuc (Aline Cloutier); son frère, feu Gerard (feu Bernadette Laliberté); sa sœur, feu Teresa (feu Felix Rush, Yvon Gingras); ses beaux-frères et belles-sœurs Dubuc: feu Roland (feu Huguette Gaudreau) et feu Léopold (feu Carmen Bourassa, feu Louisette Paradis) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont pris soin de M. Hackett. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.