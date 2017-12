DUBÉ, Marie-Anna



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 3 décembre 2017, à l'âge de 92 ans et 2 mois, est décédée madame Marie-Anna Dubé, épouse de monsieur Reuben Dubé, fille de feu madame Léonie Beaulieu et de feu monsieur Joseph Dubé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi, 16 décembre 2017, de 10 h 30 à 13 h 30.L'inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Michel (Diane Simard), Claire, Lyne (Gaston Coulombe), Claude, Bernard (Marie-Claude Lavallée), Sylvie et Alain (Éloise Dupont); ses petits-enfants: Étienne, Samuel, Myriam, Roxane, Simon, Mireille, Jean-Félix, Olivier, Antoine, Gabriel, Frédérique, Émile, William, Renaud, Marie, François et Anne-Marie; ses arrière-petits-enfants: Florence, Josué, Nicolas et Léonard; son frère, Bertrand; ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement Yvonne Sylvain pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, Tél : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.