BUSSIÈRE, Thérèse



Au Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le jeudi 30 novembre 2017, est décédée à l'âge de 63 ans et 1 mois, madame Thérèse Bussière, fille de monsieur André Bussière et de madame Lorette Fournier. Elle demeurait à Saint-Camille-de-Lellis. La famille recevra les condoléances à la salle du :samedi de 9h à 13h15.sous la direction de la maison funéraire :Elle était la mère de feu Josée Mathieu et la grand-mère de : Délan, Anne-Frédérique et Laurence Ouellet et Emma Couture. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents André Bussière et Lorette Fournier, ses frères et sœurs : Nicole (Claude Roy), Michel (Lise Soucy), Yvon (Aurore Faucher), Bruno (Jeannotte Pouliot), Marc (Johanne Drouin) et Steve (Nathalie Lapointe). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls : Steeve Bussière, Marie-Eve Roy et Délan Ouellet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au personnel du Sanatorium Bégin de Lac-Etchemin ainsi qu'à l'équipe de l'Hôpital Fleurimont de Sherbrooke en oncologie pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles au salon.