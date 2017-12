CLOUTIER, Thérèse Lavoie



À la Villa mon Domaine de Lévis, le 5 décembre 2017, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédée madame Thérèse Lavoie, épouse de feu monsieur Josephel Cloutier et fille de feu monsieur Philippe Lavoie et de feu dame Maria Beaulieu. Elle demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Ste-Perpétue. Elle est allée rejoindre ses enfants: feu Sylvain Cloutier (Josée Pichette), et feu Lisette Cloutier (Jean-Damien Chouinard). Elle laisse dans le deuil sa fille: Jacinthe Cloutier (Richard Brochu); ses petits-enfants: Nathalie Chouinard (Davis Vaillancourt), Mélanie Chouinard (Billy Dubé), Étienne Brochu, Catherine Brochu, Geneviève Brochu (Joël Millaire), Stéphanie Cloutier (Samuel Simard), Alexandre Cloutier; ses arrière-petits-enfants: Alex et Gabriel Gagnon, Sophia Simard et bébé Livia Simard (à venir), Nicolas Vaillancourt, Marily, Ely et Alexy Dubé. Elle était la sœur de Charles Lavoie (Denise). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée: Joseph, Marie, Juliette, Jeannine, Louis-Philippe, Georges-Henri, Jean-Baptiste, André et Adrien. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces des familles Lavoie et Cloutier. Sincères remerciements au personnel de la Villa Mon Domaine pour tous les bons soins prodigués pendant presque 4 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à La Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la